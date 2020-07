Clamoroso a Isernia, la Prefettura ha archiviato, accogliendolo il ricorso di Feliceantonio Di Schiavi, esponente della Cisl, contro la multa che gli era stata elevata per una sosta sulle strisce blu, a causa del mancato pagamento del ticket. Nel suo ricorso al prefetto, Di Schiavi sosteneva che non potevano fargli la multa perché non c’era l’ordinanza sindacale che regolamentava le soste a pagamento. Ora bisognerà vedere cosa accadrà con tanti altri ricorsi presentati da Di Schiavi per se stesso e per altri automobilisti. Sotto tiro l’appalto con la A. J. Mobilità, qualora non ci fosse ancora l’ordinanza