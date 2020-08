Soste blu a Isernia, Di Schiavi: «Subito gli atti che sono stati richiesti»

Sollecita l’inoltro degli atti e dei verbali elevati nelle soste blu di Isernia Feliciantonio Di Schiavi, responsabile dell’associazione Fiadel di Isernia in qualità di delegati dei ricorrenti che si sono opposti ai verbali elevati nelle soste blu. «Premesso che in data 13.07.2020 – afferma Di Schiavi – in quanto ricorrente avverso il verbale n. 60200151, ha richiesto alla S. V. il rilascio degli atti che avevano dato luogo all’archiviazione del verbale e precisamente, la copia del provvedimento di archiviazione, la copia delle controdeduzioni fornite dall’organo accertatore e la lettera di trasmissione di dette controdeduzioni; in data 15.07.2020, in quanto delegato dal ricorrente che si era opposto al verbale n. 60500548, ha chiesto il rilascio degli atti che avevano dato luogo all’archiviazione del verbale e precisamente, la copia delle controdeduzioni fornite dall’organo accertatore ed in data 27.07.2020 ha chiesto anche la copia dell’Ordinanza di archiviazione Prot. n. 7617 del 03.03.2020; iin data 24.07.2020, in quanto delegato dal ricorrente che si era opposto al verbale n. 60200379, ha chiesto il rilascio degli atti che avevano dato luogo all’archiviazione del verbale e precisamente, la copia delle controdeduzioni fornite dall’organo accertatore ed il provvedimento di archiviazione ed in data 27.07.2020 ha integrato la richiesta per avere copia dell’Ordinanza Protocollo n. 7615 del 03.03.2020; in data 23.07.2020, in quanto delegato dal ricorrente che si era opposto al verbale n. 60200264, ha chiesto il rilascio delle controdeduzioni dell’organo accertatore ed in data 27.07.2020 ha integrato la richiesta per avere la copia dell’invito all’audizione che la Prefettura sostiene di avere inviato al ricorrente; preso atto che a tutt’oggi ancora non pervengono gli atti richiesti, inibendo le tutele legali conseguenti; rilevato che l’inibizione della conoscenza di tali atti ha conseguenze gravi, anche sul piano democratico, poiché si impedisce la divulgazione alla cittadinanza di notizie che attengono ad un tema di grande rilievo pubblico e riferito alla lotta sociale in corso, contro le vessazioni che sta subendo la popolazione in merito alle strisce blu. Tutto ciò premesso si sollecita l’inoltro dei suddetti atti con cortese urgenza».