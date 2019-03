Soste a pagamento, valzer di errori e polemiche

Sta alzando un vero e proprio polverone la decisione di istituire nuovi parcheggi a pagamento in città. Da ieri mattina gli operai stanno colorando di blu molte soste che fino alla settimana scorsa erano gratuite. Il provvedimento riguarda diverse strade del centro, in particolare via Umbria, piazza Giustino d’Uva e corso Risorgimento. In quest’ultimo caso da registrare persino il grossolano errore da parte del Comune. Entrambi i lati della carreggiata, infatti, erano stati adibiti a parcheggio a pagamento.

Gli operai avevano già provveduto a colorare la segnaletica orizzontale di blu. Nella tarda mattinata, però, è arrivato il dietrofront del Servizio Viabilità che, ammettendo lo svarione, ha fatto sapere che provvederà immediatamente a ricolorare di bianco le strisce che si trovano sul lato destro di Corso Risorgimento. Quindi a pagamento sarà solo un lato di Corso Risorgimento. Nonostante, dunque, ci sia stato questo parziale dietrofront del Comune riguardo a una delle principali arterie del capoluogo pentro, la misura continua a non piacere ai cittadini. L’aumento del parcheggio a pagamento è avvenuto a seguito dell’esternalizzazione del servizio, recentemente affidato all’A.J. Mobilità Srl di Spoleto, la stessa che gestisce i parchimetri anche a Campobasso. Sui social network è montata la polemica. Tanti i cittadini a cui non è piace il provvedimento. Tra questi, oltre agli automobilisti, soprattutto i residenti e i commercianti già colpiti da una recessione senza precedenti. «Questo appare l’ennesima misura che spingerà gli utenti versi i centri commerciali, peggiorando ancor di più una situazione ormai insostenibile», fanno sapere questi ultimi.

Da parte sua l’assessore Domenico Chiacchiari, ha tentato di spegnere le polemiche e ha deciso di convocare una conferenza stampa, che dovrebbe tenersi domani mattina in Municipio, per spiegare quanto sta accadendo. L’assessore Chiacchiari ha comunque voluto sottolineare che, in realtà, i parcheggi a pagamento sono sì aumentati ma non di molto e poi, a fronte di tale incremento, saranno resi fruibili il parcheggio coperto di via Berta e quello dell’Auditorium. Con una cifra irrisoria, sarà possibile posteggiare l’auto anche per soste lunghe, in particolare, riguardo a parcheggio di via Berta questo potrà essere utilizzato dai pendolari che si recano alla stazione, che dista solo 200 metri. Basterà questo a far rientrare le critiche? Non di certo per le opposizioni che incalzano l’amministrazione e chiedono chiarimenti. «Un provvedimento illegittimo che va contro i cittadini, dalla planimetria emerge che ci sono zone dove tutti i parcheggi sono a pagamento e questo il codice della strada non lo consente», ha dichiarato in merito Raimondo Fabrizio, consigliere comunale di Forza Italia. Anche Francesca Bruno di Casapound ha puntato l’attenzione sull’illegittimità del provvedimento. «Sono appena uscita dall’ufficio tecnico – ha commentato –; ho preso visione del bando con il quale l’amministrazione ha affidato i parcheggi a pagamento in città: intere zone avranno quasi esclusivamente parcheggi a pagamento, misura questa che contribuirà a distruggere ulteriormente l’economia cittadina dando il colpo di grazia a tante piccole attività commerciali che resistono con enormi sacrifici. Su questa storia voglio vederci chiaro e andrò fino in fondo. Il codice della strada e le sentenze della Cassazione parlano chiaro: questo non si può fare».