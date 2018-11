Sosta selvaggia su Via dei Mulini a Venafro, un cittadino: «Ormai è impossibile passare»

VENAFRO

Un nostro lettore ci segnala un caso di parcheggio selvaggio a Venafro. In particolare, all’imbocco per via dei Mulini un divieto di sosta in bella vista viene costantemente ignorato dagli automobilisti che incuranti continuano a parcheggiare occupando tutto un lato della strada (come si evince dalla foto). La conseguenza è l’intasamento del traffico lungo la via – molto stretta e a doppio senso – proprio a causa delle auto posteggiate dove non consentito. Chi ci scrive, contesta il fatto che la sosta selvaggia continua a non essere sanzionata trasformandola così in un andazzo incondizionato. L’ultimo caso si è registrato proprio questa sera a seguito dell’incrocio tra due auto che entravano e uscivano dalla traversa e impossibilitate a passare a seguito delle auto posteggiate. Pertanto, chi ci segnala l’accaduto chiede un maggior controllo da parte dei vigili al fine di evitare il blocco del traffico e sanzionare gli automobilisti indisciplinati.