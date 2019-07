Sosta selvaggia, parcheggio bloccato: caos in via XXIV Maggio

CAMPOBASSO

Cittadini-utenti inviperiti questa mattina in via XXIV Maggio. Due autovetture erano comodamente in sosta all’ingresso del parcheggio riservato ai clienti del supermercato Dok rendendo difficoltoso il traffico sulla importante arteria commerciale cittadina dove si è creata una fila interminabile per una ventina di minuti. Fin quando, allertati, sono arrivati gli agenti della Municipale che hanno provveduto sbloccato, non senza difficoltà, la situazione.