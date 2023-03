Sosta selvaggia lungo il Corso, proteste del Movimento 5 Stelle

«Se mancano i parcheggi – si legge in una nota del Movimento 5 Stelle Termoli – non resta che sostare in maniera selvaggia. È quello che succede da un po’ in Corso Umberto I dove nei pressi del Microbar le autovetture parcheggiate sul lato sinistro fuori dagli stalli, priva di segnaletica orizzontale e verticale è ormai una prassi. Abbiamo depositato una interpellanza per chiedere contezza a Sindaco e assessore che non più di qualche mese fa resero nota la costruzione di un parcheggio multipiano in piazza donatori del sangue. Se mai si farà speriamo che non faccia la fine dell’altro parcheggio multipiano ubicato di lì a pochi passi gestito da una società che ha vinto una gara nel 2017 il cui aggio percepito pare sia il 36% sui parcheggi a raso e del 54% su quello di Via Campania. Quest’ultimo dispone di 181 posti auto, su tre livelli. Peccato che i livelli siano coperti da abbonamenti annuali a 200 euro. Altro che parcheggi!»