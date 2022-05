Sosta a pagamento a Montenero: dal 23 maggio al via i lavori per rifacimento strisce blu

L’Amministrazione comunale informa che nei giorni di lunedì 23 e martedì 24 maggio saranno effettuati i lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale dedicata agli stalli di sosta a pagamento senza custodia nella zona del centro cittadino e presso il parcheggio multipiano dove, nello specifico, si è già provveduto ad ampliare il numero delle telecamere, a realizzare la pittura delle pareti e a rinnovare l’impianto di illuminazione.

Si invita inoltre a prendere visione dell’Ordinanza che istituisce il divieto di sosta temporaneo su alcune strade del centro abitato.

Le strisce blu, che subiranno in alcuni casi una rimodulazione rispetto al posizionamento originario, diventeranno indicativamente a pagamento dalla settimana successiva a quella prevista per i lavori, dopo che saranno comunque istallate le colonnine dedicate al pagamento della sosta, le quali accetteranno sia monete che carte di credito. L’avvio definitivo del controllo sulla sosta a pagamento sarà comunque oggetto di una comunicazione specifica nei giorni precedenti.

I costi per gli stalli a raso del centro cittadino e per il piano superiore del parcheggio coperto saranno i seguenti: € 0,30 per ora, oppure € 1,50 per l’intera giornata; gli abbonamenti avranno un costo di € 10 al mese, oppure di € 100 all’anno.

Per il piano seminterrato del parcheggio coperto, invece, che sarà sempre dotato di una barra di accesso telecomandata e posti assegnati al singolo utente, il piano di abbonamenti prevede il costo di € 25 mensili e di € 250 annuali.

L’Amministrazione comunale sta inoltre valutando l’installazione di uno schermo a Led, utile a fornire informazioni di carattere generale alla cittadinanza.

Si informa ancora che il Comune di Montenero di Bisaccia, oltre alla gestione dei parcheggi, ha affidato in concessione alla Credit Network & Finance S.p.A. il servizio di accertamento e riscossione del canone unico patrimoniale, nonché il servizio delle riscossioni coattive delle entrate tributarie ed extratributarie dell’Ente.

Ed è proprio la società concessionaria a ricordare che, a seguito della delibera di Giunta Comunale n. 54 del 30/03/2022, la scadenza per il pagamento della prima rata (o rata unica) del Canone Unico Patrimoniale anno 2022, è stata posticipata dal 31.03.2022 al 30.06.2022.

La stessa società informa inoltre che i propri uffici sono ubicati in Via Frentana n. 37 – presso la Bieffe Consulting – e che gli stessi resteranno aperti al pubblico, sia per gli abbonamenti dei parcheggi che per gli altri servizi, secondo la seguente articolazione oraria:

– Lunedì: dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:30 alle ore 17:30

– Martedì: dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:30 alle ore 17:30

– Mercoledì: dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:30 alle ore 17:30

– Giovedì: dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:30 alle ore 17:30

– Venerdì: dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:30 alle ore 17:30

Sarà inoltre possibile contattare i suddetti uffici ai seguenti recapiti:

– E-mail: montenerodibisaccia.tu@cienneffe.com

– Tel.: 334.65.05.290 – 080.97.30.200

Gli operatori della Credit Network & Finance S.p.A. saranno a completa disposizione dei contribuenti/utenti, per tutte le attività inerenti alla gestione delle suddette entrate e tributi, oltre che per fornire qualsiasi informazione o chiarimento.