Sospetto caso di Coronavirus, ragazza in isolamento al Cardarelli

A breve una nota informativa dell’azienda sanitaria regionale

Malessere sospetto: è ricoverata all’ospedale Cardarelli di Campobasso, al reparto di malattie infettive, una ragazza di Termoli. I sanitari del capoluogo hanno attivato immediatamente le procedure previste dalla direttiva del ministero della Salute attivate per fronteggiare l’emergenza coronavirus. La ragazza, tornata di recente da un viaggio in Cina, nelle scorse ore ha avvertito una sensazione di malessere. Per questo si è recata presso il pronto soccorso del San Timoteo. Dal nosocomio termolese poi il trasferimento, in ambulanza, al Cardarelli di Campobasso dove si trova tutt’ora ricoverata. I sanitari hanno proceduto ad effettuare il test per verificare la presenza o meno del coronavirus.

Il commissario straordinario dell’Asrem, la dottoressa Virginia Scafarto, ha anticipato che a breve, sarà inviata una nota informativa dall’azienda sanitaria regionale.