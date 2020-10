Sospetto caso Covid, chiuso il tribunale di Isernia per sanificazione

La prudenza non è mai troppa, per questo motivo alle 14, il tribunale di Isernia ha chiuso le sue porte per una sanificazione urgente e necessaria dell’intero stabile. Sembrerebbe che a determinare la decisione sia stata la possibilità di contagio da parte di una persona che ha frequentato il tribunale. Nessun indizio è stato fornito sull’identità della persona a rischio, solo la notizia che domattina, dopo la sanificazione, il palazzo di giustizia tornerà a funzionare regolarmente.