Sospetto aneurisma dell’aorta addominale, l’ultimo saluto al 38enne

Decine di persone ai funerali del giovane morto la vigilia di Ferragosto a Termoli

Una folla incredibile di persone. Tutte strette attorno al dolore della famiglia che cerca solo una risposta a una perdita che ancora non ha un perché. Si sono svolti questo pomeriggio presso la chiesa di Santa Maria degli Angeli a Termoli i funerali del 38enne che ha perso la vita per un sospetto aneurisma dell’aorta addominale. E’ stata la Procura di Larino a dare il nulla osta per l’ultimo straziante saluto del giovane originario di Campomarino ma residente da tempo a Termoli, deceduto alla vigilia di Ferragosto dopo essersi rivolto al pronto soccorso di Termoli. Il perché di quella morte sarà stabilito dal medico legale che nel pomeriggio di mercoledì ha svolto l’autopsia presso l’obitorio dell’ospedale di Termoli. Intanto questo è il momento del dolore e dell’ultimo addio. Tante le persone che hanno affollato la chiesa del quartiere alla periferia sud di Termoli. Tra di loro anche l’ex sindaco Angelo Sbrocca e già presidente del Consorzio Industriale Valle del Biferno assieme ad alcuni dipendenti del Cosib, colleghi del 38enne. Momenti di dolore e commozione per una morte prematura, arrivata all’improvviso a distruggere la tranquillità di quella che doveva essere una giornata di pre-festa che si è trasformata in tragedia. La Procura di Larino ha anche iscritto due medici del San Timoteo sul registro degli indagati. Saranno i risultati dell’esame autoptico a fare luce sulla morte dell’uomo e chiarire se si sia trattato effettivamente di un aneurisma dell’aorta addominale e se l’uomo poteva essere o meno salvato.