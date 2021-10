Sospetta positività al Covid nella scuola di Campomarino: scatta la dad per alcune classi

Si ritorna in dad anche a Campomarino. A darne comunicazione è stato il sindaco del piccolo paese molisano che ha voluto informare la cittadinanza della sospetta positività al Covid-19 all’interno dell’Istituto Omnicomprensivo. “In attesa di ricevere comunicazioni da parte della competente autorità sanitaria, sono state prontamente sospese tutte le attività didattiche in presenza per le classi coinvolte, come da indicazioni già impartite ai genitori degli alunni ed ai rispettivi rappresentanti di classe, dal Dirigente Scolastico, Prof. Teodoro Musacchio. Si tiene a sottolineare che il provvedimento è temporaneo e rivolto esclusivamente alle classi interessate, le quali dalla giornata di oggi, 5 Ottobre, proseguiranno lo svolgimento delle lezioni attraverso didattica a distanza. Si coglie l’occasione per invitare la cittadinanza ad osservare scrupolosamente tutte le cautele volte ad evitare e contrastare il diffondersi del contagio da Covid-19.Seguiranno ulteriori comunicazioni in merito”.