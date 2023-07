Sospetta fuga di gas mette in allarme il borgo vecchio

Le segnalazioni si sono susseguite dal primo pomeriggio fino a dopo le 18 a Termoli dove i cittadini e i turisti hanno avvertito nitidamente è fortemente odori nauseabondi provenire dalla zona del porto e del depuratore.

Non si è trattato del solito odore che interessa la zona quando la struttura viene messa sotto pressione per l’aumentare delle persone in città ma di un odore molto più acre. Qualcuno l’ha definito di gas altri di fogna.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e le forze dell’ordine e sono stati avvertiti i tecnici che si occupano della struttura ma fino al tardo pomeriggio non era stata ancora accertata la provenienza dell’odore. Le verifiche stanno andando avanti per capire di cosa possa essersi trattato.