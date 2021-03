Sospeso il mercato settimanale del sabato a San Martino in Pensilis

L’ordinanza del sindaco Di Matteo sarà in vigore fino al 3 aprile 2021

In via precauzionale e al fine di prevenire il rischio di diffusione del Covid-19 nell’ambito del territorio comunale, salvo diversa data secondo le disposizioni emanate dal Governo o dalla Regione Molise, il sindaco di San Martino in Pensilis con una ordinanza ha disposto la sospensione del mercato settimanale del sabato che si svolge in via Marina, fino a sabato 3 aprile. Le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00.