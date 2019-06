Sospesi i collegamenti marittimi con la Croazia

REDAZIONE TERMOLI

Riceviamo e pubblichiamo una nota della Gs Travel di Termoli. «Ci rammarica avvisarvi -si legge- che a causa di un evento fortuito abbiamo dovuto annullare i collegamenti con la Croazia: Ci abbiamo messo impegno, sacrificio e tanto lavoro, ma con il cuore infranto, a causa di un danno fortuito al Catamarano Zenit, i collegamenti in programma con la Croazia non si potranno garantire. Abbiamo girato fiere, ‘invaso’ tutta la costa Adriatica e non solo con la nostra pubblicità, creato rete turistica commerciale con strutture vicine e cugine, abbiamo creduto fortemente in Termoli, la nostra città, per rilanciare il turismo, ma la sorte ci è stata avversa. Le istituzioni ci sono sempre state vicine, credendo in noi. Ma noi non ci fermiamo. Stiamo lavorando per sistemare il catamarano e tornare a vederlo planare sull’acqua. Non conosciamo perfettamente i tempi che si impiegheranno, si parla di circa 3 o 4 mesi di intense giornate lavorative. Ma il lavoro non ci ha mai spaventato e continueremo ad impegnarci perché crediamo davvero nelle potenzialità di Termoli e della sua rinascita turistica. Per ora, mentre lo Zenit viene riparato, ci dedicheremo alle Isole Tremiti con la stessa forza che ci contraddistingue. E l’anno prossimo torneremo più forti».