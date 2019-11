Sospese le ricerche sul Ponte Cardarelli: un mistero nel mistero

ISERNIA. E’ avvolta nel mistero più fitto la segnalazione riferita da un gruppo di ragazzi che dicono di aver visto nella notte di sabato 2 novembre un uomo arrampicarsi sulla ringhiera del Ponte Cardarelli a Isernia dove solo pochi minuti fa (e dopo un lavoro incessante di ore) sono state interrotte le ricerche. I Vigili del fuoco si sono persino calati con una corda al di sotto del ponte, ma senza esito.

E’ stata invece presentata ufficialmente ai Carabinieri la denuncia di scomparsa di un 60enne di Montenero Val Cocchiara (Isernia) che dal 1 novembre non dà notizie di sé. E’ opportuno specificare che questa scomparsa non è ancora direttamente correlabile alla segnalazione fatta in merito al Ponte Cardarelli. Dunque un mistero nel mistero sul quale forze dell’Ordine e soccorritori stanno cercando di fare completa luce.