Sospese le ricerche dell’anziana scomparsa il 31 agosto

Quasi 20 giorni di ricerche. Ansie ed aspettative fra alti e bassi di una famiglia che non riesce a darsi pace per la scomparsa inspiegabile di una persona cara. Purtroppo l’attesa non ha dato alcun esito nonostante le ricerche siano state sempre puntuali e incessanti. Al termine di un summit in Prefettura a Campobasso è stato deciso che era arrivato il momento di sospendere le ricerche di Maria Domenica Conte, l’anziana donna di Torella del Sannio della quale non si sa più nulla da 31 agosto scorso. Resta l’amarezza della figlia che durante tutti questi giorni ha continuato a lanciare appelli che purtroppo fino ad oggi non hanno sortito alcun effetto.