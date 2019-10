Sospesa la vendita all’asta di una prestigiosa villa di Campobasso

La Procura ha accolto l’istanza presentata dall’avvocato Luigi Iosa per essere ammessi ai benefici delle vittime della Legge Antiusura e Antiracket

Il Procuratore della Repubblica di Campobasso, Nicola D’Angelo, ha accolto l’istanza per essere ammessi ai benefici della vittime della Legge Antiusura e Antiracket. In questo modo, la villa, messa all’asta e facente capo ad una società con sede legale in Campobasso, non sarà venduta all’incanto. Ha espresso soddisfazione per il risultato ottenuto l’avvocato Luigi Iosa, espero in materia di usura bancaria e responsabile dell’area penale della SOS Utenti, associazione di consumatori. Per Iosa, la Procura di Campobasso, ha applicato in pieno la legge, atteso che la società, a cui fa capo il prestigioso immobile, è persona offesa nel processo penale a carico degli ex vertici della Banca MPS, rinviati a giudizio per usura bancaria.