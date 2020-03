Sospensione mutui primi casa, è online il modulo per la richiesta

È online da questa mattina, lunedì 30 marzo, il modulo per richiedere la sospensione delle rate dei mutui prima casa come previsto dal dl 18/2020.

Dopo la pubblicazione del regolamento attuativo da parte del Mef, il ministero dell’Economica, da oggi si potrà compilare l’apposita domanda e presentarla alla propria banca per chiedere l’accesso al Fondo di solidarietà per i mutui prima casa (il cosiddetto Fondo Gasparrini) gestito dalla Consap.

Il nuovo decreto ministeriale sul Fondo Gasparrini è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

I moduli sono stati consegnati alle banche e tutte le filiali, a partire da oggi, sono pienamente operative. Tra le principali novità: è possibile addebitare al Fondo il 50 per cento degli interessi connessi al periodo della sospensione; non è più necessaria la presentazione del modello Isee; l’accesso al Fondo è stato esteso anche a lavoratori autonomi e liberi professionisti; non si terrà conto delle sospensioni già concesse su mutui per i quali, all’atto della presentazione dell’istanza, sia ripreso, per almeno tre mesi, il regolare ammortamento delle rate di mutuo.

