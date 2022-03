Sospensione Medicina nucleare al Veneziale, Toma sotto il tiro del Pcl

Sospeso dal due marzo scorso il reparto di medicina nucleare del Veneziale di Isernia sino ad ultimazione dei lavori di ristrutturazione urgenti, spostati temporaneamente a Campobasso. – Così scrive il Nucleo Isernia del Partito Comunista dei Lavoratori –

La notizia in tutta evidenza fa comprendere quanto sia inattendibile e contraddittoria la sorpresa uscita ex abrupto dal cilindro di Toma probabilmente solo propagandistica della “costruzione dell’ospedale nuovo”, peraltro dopo anni di tagli e disagi alla sanità pubblica anche dell’isernino, atteso che nel momento in cui si pianificano lavori di ristrutturazione non ha alcun senso una doppia spesa per la costruzione di un altro complesso o viceversa, sperperando risorse che invece potrebbero servire al potenziamento delle strutture esistenti in decadenza e non solo ad Isernia.

In ogni caso la decisione va presa su basi serie perché si parla di un ospedale e di oculato impiego di ingenti risorse della sanità pubblica non di una partita di calcio: la enorme spesa per la costruzione di un nuovo ospedale a Isernia va benissimo ovviamente, ma è giustificata solo se si accerta l’inagibilità della struttura attuale ovvero se risultasse impossibile o più costosa la sua ristrutturazione/ammodernamento/potenziamento. Altrimenti si sottraggono solo risorse utili alla tutela della salute della popolazione.

Questa è la base seria di una decisione su un tema così delicato, giammai la caciara scatenata dalla destra in questi giorni, perché le risorse della sanità pubblica sono preziose e non riguardano solo Isernia.

Dunque cosa c’è dietro questa cagnara della destra ? Un diversivo propagandistico per far dimenticare tagli e depotenziamenti del Veneziale nell’ambito di un attacco alla sanità pubblica che va avanti da anni ? Un ulteriore pretesto dietro la presunta inagibilità per mettere ancora più in difficoltà la difesa dai tagli dei reparti rimasti al Veneziale ?

Nel mentre le affermazioni divulgate da un ex dirigente del Comune di Isernia sul nostro precedente documento circa la presunta inagibilità del Veneziale appaiono come la pezza peggiore del buco, laddove, a suo dire, detta inagibilità si desumerebbe dal mero fatto che la struttura è degli anni ’70.

Ciò è singolare: se bastasse la data di inizio lavori per certificare automaticamente l’inagibilità di un immobile quasi tutte le abitazioni di Isernia sarebbero da ordinanza di sgombero. Non solo: negli anni ’90 furono fatti degli adeguamenti del Veneziale ed anche degli ampliamenti (zona del pronto soccorso e altro) e dunque come furono possibili se la struttura fosse stata realmente inagibile ?

Per accertare l’inagibilità del Veneziale, insomma, non basta un post sui social, occorre una certificazione di inagibilità che allo stato non esiste: dunque di cosa blatera l’ex dirigente del Comune?

In quanto al “riempirsi la bocca quando non si hanno responsabilità” mai scemenza peggiore costui poteva pronunciare, atteso che noi le nostre responsabilità nel nostro ruolo ce le assumiamo tutte, mentre non ci pare altrettanto per chi dice che è un “crimine” non costruire il nuovo ospedale perché l’attuale sarebbe inagibile, senza rendersi conto che sarebbe un crimine maggiore l’omessa ordinanza di sgombero se fosse vera l’inagibilità, che asserisce di aver constatato insieme al sindaco dell’epoca