Sospensione del prezzario regionale, Di Niro (Acem): “Risultato importante”

L’ACEM-ANCE si dichiara soddisfatta per la sospensione del prezzario regionale delle opere edili 2022 disposta dal TAR Molise.

“Si tratta di un risultato importante – commenta il Presidente dell’Associazione Corrado Di Niro – in quanto le imprese hanno il pino diritto di vedersi rivalutati adeguatamente i prezzi rispetto alla realtà di mercato, per fronteggiare gli aumenti eccezionali che si sono verificati da oltre un anno; purtroppo il prezzario regionale non andava in questa direzione, al punto che nostro malgrado siamo stati costretti ad impugnarlo”.

“Ora occorre procedere alla costituzione di una commissione regionale come da noi richiesto più volte in passato, che anche con il nostro supporto e la nostra partecipazione provveda all’aggiornamento entro il 31 marzo prossimo, come prescritto dalla legge di bilancio” conclude il Presidente Di Niro.