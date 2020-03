Sospensione dei pagamenti di tasse comunali a Filignano ed altro ancora

E’ quanto chiede il gruppo consiliare di minoranza “Per Filignano” data la situazione a seguito del covid 19

Dal Gruppo Consiliare di minoranza del Comune di Filignano, denominato ”Per Filignano” e composto da Lorenzo Coia e Pier Luigi Pacitti, perviene un documento di cui ospitiamo ampi stralci. E’ relativo alla grave situazione determinatasi in loco a seguito del covid 19 e così recita : “Attesa la grave situazione determinatasi con la Pandemia, al fine di agevolare le attività produttive, i lavoratori, le famiglie e i pensionati, i sottoscritti consiglieri invitano il Sindaco ad adottare una deliberazione di Giunta Comunale, esecutiva a norma di legge, per la sospensione dei pagamenti relativi a tributi locali e di tutte le altre entrare provenienti dai servizi comunali, per i cittadini e le attività commerciali e produttive sul territorio comunale. Si chiede che i pagamenti siano sospesi sino al 31 maggio prossimo, così come previsto dal decreto legge 17 marzo 2020 n. 18. Siano rimandati inoltre i piani di rientro concessi ai contribuenti e tutte le attività di invio ed emissione di avvisi di pagamento ordinari e suppletivi. Si chiede inoltre che nel prossimo bilancio preventivo venga istituito un capitolo di spesa ad hoc per far fronte a tutte le necessità legate al periodo emergenziale. Una maggiore valutazione infine sulla necessità di allertare la Asrem e il tavolo di crisi regionale affinché adotti un Piano specifico per il nostro Comune atteso che confina con due Comuni dichiarati zone rosse (Pozzilli e Venafro), che ha una elevata incidenza di famiglie di dipendenti IRCCS (dove si sono registrati dieci contagi con un deceduto) e che attualmente registra 4 contagiati, di cui uno ricoverato al Cardarelli di Campobasso, su 626 abitanti residenti”.

Tonino Atella