“Sospendere didattica in presenza a Isernia”. Due consiglieri scrivono al sindaco

“Sospendere la didattica in presenza negli Istituti Scolastici di Isernia per contrastare l’aumento dei contagi che si sta registrando nelle ultime ore nel capoluogo di provincia”. Questo quanto richiesto dai consiglieri comunali Filomena Calenda e Raimondo Fabrizio al sindaco di Isernia Giacomo D’Apollonio. “Negli ultimi giorni Isernia sta assistendo ad un incremento dei contagi da Covid-19. I numeri sono preoccupanti – hanno dichiarato in merito -, motivo per cui sono necessarie delle misure preventive prima che sia troppo tardi. Innanzitutto sarebbe opportuno sospendere la didattica in presenza negli Istituti scolastici comunali e, contestualmente, attivare la DAD (Didattica a Distanza). Inoltre, occorre una stretta per evitare assembramenti. A tal proposito abbiamo chiesto al primo cittadino di intensificare i controlli sul territorio attraverso il Corpo di Polizia Municipale e di attivarsi per chiedere il supporto delle forze dell’ordine. Bisogna agire prima che sia troppo tardi e che i contagi aumentino esponenzialmente, così come accaduto nei mesi scorsi. La salute dei nostri concittadini va messa al primo posto”.

Inoltre, Calenda e Fabrizio hanno chiesto al sindaco di intercedere presso le autorità competenti per accelerare la campagna vaccinale: “Per le vie brevi abbiamo verificato la disponibilità da parte di associazioni e cooperative socio-sanitarie di supportare la campagna vaccinale. L’unico rimedio per bloccare la pandemia è aumentare le dosi inoculate quotidianamente – hanno concluso i due consiglieri comunali – e affinché questo avvenga occorre incrementare il personale e le postazioni autorizzate. Non facciamoci trovare impreparati”.