SOS piccioni morti all’Ufficio Postale, intervengono i vigili del fuoco

REDAZIONE TERMOLI

Per Termoli è sicuramente un problema atavico tanto che più di qualche palazzo in centro ha dovuto ricorrere ai vecchi rimedi dai cd che si muovono sui balconi alle “trappole”. E poi, in una giornata di piena estate, capita anche di vedere i vigili del fuoco impegnati in uno di quegli interventi che non ti aspetti, quello della rimozione delle carcasse dei piccioni. E’ avvenuto nella mattinata di oggi, domenica 28 luglio, in via IV Novembre quando i vigili del fuoco sono intervenuti per rimuovere le carcasse di alcuni piccioni dal cornicione che corre attorno al palazzo delle Poste tra l’incredulità di chi si è trovato ad assistere alla scena. Per i cittadini del centro di Termoli quella dei piccioni è una vera problematica a cui, purtroppo, pare che nessuno riesca a porre rimedio.