Sos per la scomparsa di una donna. Foto e descrizione in un appello sui social

La Prefettura di Campobasso ha diramato una nota stampa rivolta a quanti possano essere d’aiuto con segnalazioni

E’ partito come un disperato appello fatto circolare sui canali social, ma da questa mattina pare che anche le forze dell’Ordine abbiano avviato le ricerche di una donna di 55 anni di Termoli di cui non si hanno notizie da quasi 24 ore. Patrizia Larivera pare sia scomparsa in zona Termnal Bus di Termoli in prossimità del Sacro Cuore di Gesù.

Stando all’Sos lanciato sui social dal gruppo Donne e Mamme Termoli la donna indossava un giubbino viola. Ha capelli bianchi con riflessi blu. Alta all’incirca di un metro e 50 centimetri. E’ scomparsa dalle ore 12.30 di giovedì 16 febbraio. Chi ne avesse notizia può mettersi in contatto con le Forze dell’Ordine.

Di seguito riportiamo integralmente la nota diffusa dalla Prettura di Campobasso:

Poco dopo la mezzanotte di oggi, la Compagnia Carabinieri di Termoli ha comunicato l’allontanamento volontario della signora Larivera Patrizia, nata a Montefalcone nel Sannio (CB) il 07.10.1967, residente a Termoli, alla via Perù, n. 9, avvenuto ieri 16 febbraio.

La Prefettura ha immediatamente attivato il Piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse, con il concorso di tutti gli Enti del soccorso e disposto l’intervento di uomini e mezzi delle Forze di polizia e del Comando dei Vigili del Fuoco.

Della sig.ra Larivera non si hanno più notizie certe dalle ore 12:30 del giorno 16 febbraio, quando la stessa si è allontanata dal luogo di residenza, a piedi, facendo perdere le proprie tracce.

Per un supporto nelle ricerche e per la più ampia diffusione, si pubblica la foto della persona.

Si riporta anche la descrizione sommaria della signora che, al momento dell’allontanamento, indossava un giubbino di colore viola scuro, dei jeans di colore nero, una maglia a collo alto di colore nero ed un maglione verde chiaro;

altezza: metri 1,55; peso: 50kg; capelli: bianchi; occhi: verdi; segni particolari: nessuno, occhiali da vista.

Chiunque la individui è invitato a contattare con ogni urgenza i numeri di emergenza.