SOS mascherine e disagi

La tenace lotta tra la nostra pelle e le mascherine ai tempi del Covid19: prevenzione e cura

di Giusy Vena e Nadia Vanelli

L’attuale pandemia che stiamo vivendo ha portato con se tutta una serie di novità, che hanno stravolto completamente la nostra vita quotidiana e l’essere “zoon politikon” proprio dell’uomo come sosteneva il filosofo greco Aristotele. La novità fondamentale, che è diventata un po’ il simbolo di questo periodo è stata sicuramente l’utilizzo della mascherina di protezione insieme al distanziamento sociale, stimati come le due misure più efficienti per contenere la diffusione del nuovo SARS-CoV-2. Si è riscontrato però che indossare per diverse ore la mascherina, che sia chirurgica, FFP2 o FFP3, può provocare sulla pelle grassa irritazioni e arrossamenti mentre sulla pelle secca delle infiammazioni fino a sviluppare delle vere e proprie allergie. Secondo gli esperti, alcune persone possono riportare come conseguenze sensazioni di prurito e di discomfort cutaneo dovute al continuo sfregamento e alla formazione di un microclima caldo-umido che si sviluppa nella zona viso all’interno della mascherina , ciò si aggiunge già ad una persistente “aderenza facciale” che esse esercitano sul viso che crea già di per se un evidente fastidio.

Inoltre studi clinici – spiega la Professoressa Gabriella Fabbrocini , direttore della Dermatologia dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli – hanno recentemente evidenziato che indossare mascherine continuativamente, per molto tempo, sarebbe in grado addirittura di acutizzare l’acne e/o altre irritazioni della pelle preesistenti o latenti. Si parla perciò di maskne, termine che deriva dalla fusione delle parole ‘mascherina’ e ‘acne’. Ma quindi come si può cercare di alleviare questi effetti collaterali?

Parlando di prevenzione e per cercare di ridurre al minimo i problemi quando si presentano, i dermatologi consigliano di curare la pelle mattina e sera e non fare a meno di passaggi come:

di lavare il viso ogni mattina con un detergente delicato

dopo il lavaggio, applicare una crema idratante, prestando particolare attenzione nelle aree in cui si posizionerà la maschera o quelle soggette a sfregamento (come le orecchie o la zona del naso a contatto con il ferretto)

applicare un prodotto idratante a base di Calendula o Camomilla, adatto alle pelli maggiormente sensibili.

Bisogna prestare particolare attenzione però anche al materiale di cui la mascherina si compone, nel caso delle accertate mascherine chirurgiche, non ci dovrebbero essere problemi poiché le loro caratteristiche sono definite in uno standard approvato dall’Unione Europea nel 2009, che riguarda soprattutto i parametri che devono superare per essere messe in commercio. Il problema riguarda più che altro le famose mascherine fai da te che sono spesso realizzate inconsciamente con materiali molto nocivi…Per questo motivo, si consiglia di indossare mascherine realizzate in tessuti naturali o anallergici e evitare di indossare mascherine in tessuti sintetici. Se si seguono queste linee guida generali, secondo gli esperti anche la nostra pelle riuscirà ad uscire sana e salva da questa pandemia mondiale!