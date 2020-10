Copertoni, ferri da stiro, materassi, reti, scaffali in legno, materiali di risulta, ceramiche da bagno: un bazar dell’usato aperto 24 ore al giorno. Questo quanto segnalato dai nostri concittadini per la rubrica Sos degrado. Le immagini, nello specifico, si riferiscono alla zona industriale del capoluogo e a Viale Manzoni (per quest’ultima da tempo i residenti hanno denunciato uno stato di totale abbandono). Anche in questo caso le foto in allegato non lasciano molto spazio all’immaginazione. E sicuramente quelle in foto non rappresentano un bel biglietto da visita per tutte le imprese che gravitano nella zona industriale così come per i residenti di Viale Manzoni, ormai all’esasperazione per una situazione di degrado totale. Per vedere pubblicata la propria segnalazione ricordiamo che basta inviare una foto attraverso Whatsapp, indicando la zona della città e la problematica che si denuncia, ai seguenti recapiti: 320.1122791 oppure 393.8149448.

Sos degrado: zona industriale e viale Manzoni "bazar dell'usato" aperti 24h al giorno (FOTO)