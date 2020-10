“Sos degrado”, via Cardarelli dimentica tra immondizia e pavimentazione distrutta

Un altro esempio di zona abbandonata, segnalazione giunta da un cittadino di Campobasso per la rubrica “Sos degrado”, è quello di via Cardareli. Soprattutto l’inizio della strada che conduce verso il centro versa in condizioni pietose. Intanto i cassonetti dell’immondizia sono sempre stracolmi e nelle vicinanze, come accade in molte altre zone, è possibile rinvenire di tutto.

Distrutta poi la piazzola presente in zona, largo Nicola Carpsi, dove sono presenti anche delle panchine, ma la pavimentazione risulta gravemente danneggiata e si rischia anche di farsi male nel tentativo di raggiungere le panchine.

Insomma un’altra area che avrebbe bisogno di un’immediata manutenzione da parte dell’amministrazione comunale.