Sos degrado: paletti di ferro (da mesi) sul manto stradale in contrada Colle delle Api

Sos degrado: ancora una segnalazione da parte dei cittadini. Questa volta tocca a Contrada colle delle Api. «A un certo punto, quando si imbocca la strada che conduce all’ex discoteca Alexander – segnalano i cittadini – è impossibile non notare una grata rotta al centro con due paletti di ferro al centro della strada per segnalare il pericolo. Una situazione di degrado che va avanti ormai da mesi e nessuno che si degna di rimediare. Lo stato in cui versa il manto stradale è evidente e dunque non crediamo ci sia bisogno di ulteriori spiegazioni o immagini».

Per vedere pubblicata la propria segnalazione ricordiamo che basta inviare una foto attraverso Whatsapp, indicando la zona della città e la problematica che si denuncia, ai seguenti recapiti: 320.1122791 oppure 393.8149448.