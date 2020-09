“Sos degrado”, marciapiedi impraticabili in via Monte San Michele: vistose buche sull’asfalto

“Sos degrado”, ancora una segnalazione dai nostri lettori: questa volta a finire sotto la lente è la zona tra via Monte San Michele (a partire dalla Chiesa dei Cappuccini) e via Monte San Gabriele. Sanpietrini saltati, come succede purtroppo in molte zone della città, e zona difficilmente percorribile per i pedoni, soprattutto quando piove e le vistose buche si riempiono d’acqua. Per non parlare delle voragini presenti sull’asfalto che mettono in pericolo gli automobilisti, oltre a danneggiare le autovetture.

Le foto in allegato non lasciano molto spazio all’immaginazione. Per vedere pubblicata la propria segnalazione ricordiamo che basta inviare una foto attraverso Whatsapp, indicando la zona della città e la problematica che si denuncia, ai seguenti recapiti: 320.1122791 oppure 393.8149448.