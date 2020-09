“Sos degrado”, marciapiedi disastrati davanti all’asilo di via Iezza: disagi per i più piccoli

Dopo l’avvio della rubrica “Sos degrado”, è giunta la prima segnalazione. E la situazione che si evince dalle foto non è certamente delle migliori. La zona è quella di via Iezza a Campobasso, un’area, insieme a via Quircio, sempre ai margini. Ed è proprio la periferia a soffrire maggiormente nel capoluogo di regione.

Ebbene in via Iezza, proprio davanti all’ingresso di una scuola materna, ci sono marciapiedi, si fa fatica a definirli tali, che versano in condizioni disastrate. Alla prima pioggia, come sta succedendo in queste ore (domenica 27 settembre), si riempiono d’acqua e detriti ed è impossibile transitarvi. Domani mattina, dunque, sarà un’impresa per i genitori accompagnare i propri piccoli all’asilo. E quello che rende questa situazione ancora più antipatica, è relativa al fatto che i “disagi” riguardano proprio i più piccoli.

Giriamo la segnalazione, così come è nell’intento della rubrica, all’amministrazione comunale del capoluogo, augurandoci che possa intervenire tempestivamente.

Per le segnalazioni basta inviare un Whatsapp, indicando la zona della città e la problematica che si denuncia, ai seguenti recapiti: 320.1122791 oppure 393.8149448. Aiutiamo, tutti insieme, Campobasso ad uscire dal “degrado” e a tornare quella città giardino invocata da tutti.