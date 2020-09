Continuano ad arrivare segnalazioni, in redazione, corredate di foto, sul degrado che ormai “domina” in diverse zone della città. L’ultima, in ordine di tempo, riguarda via Gazzani. «Manto stradale ormai trentennale – segnalano i residenti della zona – buche che ormai sono diventate voragini, presenza costante di ratti e vegetazione incolta, oltre a un muretto in equilibrio sempre più precario». Per vedere pubblicata la propria segnalazione ricordiamo che basta inviare una foto attraverso Whatsapp, indicando la zona della città e la problematica che si denuncia, ai seguenti recapiti: 320.1122791 oppure 393.8149448.

"Sos degrado": manto stradale con voragini e vegetazione incolta in via Gazzani (LE FOTO)