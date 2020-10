Sos degrado: incuria tra via Monfalcone e via Monte San Gabriele (LE FOTO)

Sos degrado: questa volta la segnalazione arriva da via Monfalcone e via Monte San Gabriele. Le foto lasciano poco spazio all’immaginazione. «Rami di alberi – scrivono i cittadini – che ormai si appoggiano ai balconi, erbacce lungo la strada e il marciapiede». Per vedere pubblicata la propria segnalazione ricordiamo che basta inviare una foto attraverso Whatsapp, indicando la zona della città e la problematica che si denuncia, ai seguenti recapiti: 320.1122791 oppure 393.8149448.

