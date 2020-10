Continuano ad arrivare, numerose, le segnalazioni da parte dei cittadini i quali, attraverso immagini che spesso non hanno necessità di alcun commento, mostrano incuria in diverse zone della città. Le immagini in questione si riferiscono alla zona circostante il terminal degli autobus di Campobasso e via Svevo, di fronte alla chiesa Mater Ecclesiae. Per vedere pubblicata la propria segnalazione ricordiamo che basta inviare una foto attraverso Whatsapp, indicando la zona della città e la problematica che si denuncia, ai seguenti recapiti: 320.1122791 oppure 393.8149448.

Sos degrado: incuria per le strade e rifiuti di ogni genere in diversi punti della città (FOTO)