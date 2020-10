Sos degrado, incuria nel centro storico e lungo la collina San Giovannello (FOTO)

Sos degrado a Campobasso, continuano ad arrivare segnalazioni da parte dei cittadini, ormai esasperati da “condizioni limite” che si registrano in diversi punti della città. Le ultime, in ordine di tempo, riguardano il centro storico e il territorio che circonda la collina di San Giovannello. La prima si riferisce a Vico Portafreddo, che solitamente, ci segnalano i lettori, è usufruibile grazie alla pulizia effettuata da privati. La seconda segnalazione invece riguarda il viottolo breccioso che dal sottostante parco sale fino alla chiesetta di San Giovannello attraversando la omonima pineta. Per vedere pubblicata la propria segnalazione ricordiamo che basta inviare una foto attraverso Whatsapp, indicando la zona della città e la problematica che si denuncia, ai seguenti recapiti: 320.1122791 oppure 393.8149448.

Sos degrado, incuria nel centro storico e lungo la collina San Giovannello