“Sos degrado”, in via De Pretis marciapiedi come percorsi di guerra: manto stradale in condizioni pietose

Continuano ad arrivare segnalazioni dai cittadini di Campobasso per quanto riguarda la rubrica “Sos degrado”. Oggi ci scrive un cittadino per mostrare a tutti la situazione, oseremo dire allarmante, di via De Pretis. Una strada a pochi passi dal centro cittadino, ma completamente abbandonata, come si evince dalle dure immagini inviateci dal nostro lettore. I marciapiedi sembrano essere un percorso di guerra, pavimentazione distrutta ed invasi dalle erbacce: camminarvi è pressoché impossibile. Stesso discorso per il manto stradale che versa in condizioni pietose. Questa volta oltre alla segnalazione, facciamo un appello all’amministrazione comunale affinché possa ripristinare il decoro urbano in quella zona della città.

