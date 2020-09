Continuano ad arrivare segnalazioni, in redazione, corredate di foto, sul degrado che ormai “domina” in diverse zone della città. L’ultima, in ordine di tempo, riguarda via Genova (la strada dove c’è la Giunta Regionale del Molise). «Il manto stradale – segnalano i residenti – è in pessime condizioni. Ma non si tratta dell’unico disagio: registriamo e segnaliamo infatti anche le soste selvagge che puntualmente interessano la strada ogni giorno». Per vedere pubblicata la propria segnalazione ricordiamo che basta inviare una foto attraverso Whatsapp, indicando la zona della città e la problematica che si denuncia, ai seguenti recapiti: 320.1122791 oppure 393.8149448.

“Sos degrado”, i residenti in via Genova: strada in pessime condizioni e parcheggi selvaggi (FOTO) Indietro 1 di 3 Avanti