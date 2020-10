“Sos degrado”, contrada Lupara abbandonata: pensilina per gli autobus ricoperta da erbacce

Ieri vi abbiamo parlato della situazione disastrosa di via De Pretis, a pochi passi dal centro. Oggi dal centro ci spostiamo in periferia. Ma la situazione non cambia. La segnalazione che c’è giunta per la rubrica “Sos degrado”, mostra le condizioni di abbandono in cui versa contrada Lupara a Campobasso. E in particolar modo una pensilina per gli autobus che è, come si evince dalle immagini, impraticabile. E’ completamente ricoperta di erbacce ed è abbastanza complicato raggiungerla. Una nuova situazione di degrado che va ad aggiungersi a quelle descritte nei giorni grazie alle segnalazioni di voi cittadini. Con le quali cerchiamo di spronare l’amministrazione comunale a porre rimedio alle situazioni maggiormente indecorose.

