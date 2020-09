“Sos degrado” a Campobasso, inviaci la tua segnalazione

Una rubrica che vuole essere un servizio di “pubblica utilità”. Che ha nelle sue intenzioni non solo la critica fine a sé stessa, ma anche un supporto all’amministrazione comunale. Per individuare le zone di maggiore criticità dove si potrebbe intervenire prontamente. I protagonisti di questa nuova rubrica, “Sos degrado”, sarete voi cittadini e lettori. Che attraverso le “segnalazioni” porterete alla luce le situazioni di “degrado” presenti nella città di Campobasso: immondizia, marciapiedi rotti, erbacce e tutto quanto è relativo al decoro urbano. Visto che nelle ultime settimane le segnalazioni sono notevolmente aumentate, abbiamo deciso di attivare questo “servizio” per poter essere al fianco dei cittadini e del Comune.Basterà inviare una foto attraverso Whatsapp, indicando la zona della città e la problematica che si denuncia, ai seguenti recapiti: 320.1122791 oppure 393.8149448. Aiutiamo, tutti insieme, Campobasso ad uscire dal “degrado” e a tornare quella città giardino invocata da tutti.