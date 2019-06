Sos dal parchetto di Difesa Grande

REDAZIONE TERMOLI

Il parchetto di Difesa Grande non gode di buona salute. Lo sanno bene gli abitanti del quartiere che ci hanno inviato diverse segnalazioni sullo stato dell’arte di quello che è considerato l’unico luogo di svago dove poter portare i bambini a giocare sulle altalene. Un luogo di aggregazione all’aria aperta che però nasconde insidie, sporcizia, scarsa manutenzione e anche inciviltà. Alcune panchine sono collassate a terra, i pochi bidoni dell’immondizia strabordano di rifiuti che ovviamente cadono giù e gli altri bidoni rimanenti sono rotti. Una situazione incresciosa questa che ci arriva da uno dei quartieri più popolosi di Termoli. Anche l’erba è cresciuta da non permettere di vedere dove si poggiano i piedi. Insomma non un bel posto dove portare i bambini a giocare o deve sedersi il pomeriggio per rilassarsi dopo una passeggiata.