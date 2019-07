Sorpreso in stato di ebrezza alcolica alla guida dell’auto, denunciato dai Carabinieri

REDAZIONE

Con la stagione estiva in corso, continuano i controlli dei Carabinieri in materia di sicurezza stradale maggiormente intensificatisi durante i weekend. E’ così che i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia, impegnati in un servizio di vigilanza alla circolazione stradale, hanno eseguito il controllo di un uomo alla guida di un’autovettura. L’interessato è subito apparso ai militari operanti in condizioni psicofisiche non ottimali. A seguito di specifici accertamenti eseguiti attraverso l’utilizzo dell’apparato etilometro in dotazione alle unità di pronto intervento dell’Arma, il tasso alcolemico dell’uomo è risultato nettamente superiore al limite previsto dalla normativa vigente. Nei confronti dell’automobilista è scattata così una denuncia alla Procura della Repubblica di Isernia per guida in stato di ebrezza alcolica con il ritiro della patente di guida e veicolo affidato ad un familiare.