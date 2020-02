Sorpreso a rubare liquori al centro commerciale, fermato dagli agenti della Volante

Il 37enne beccato con bottiglie pregiate per un valore di circa 200 euro

Ha rubato liquori di pregio (per un valore di circa 200 euro) in uno dei centri commerciali della città: per questo, con l’accusa di furto, un 37enne del capoluogo, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato. A bloccarlo gli agenti della squadra volante di Campobasso durante un normale controllo sul territorio. Gli agenti della Volante sono stati insospettiti dal fare circospetto dell’uomo e così lo hanno fermato. Il 37enne, come detto, aveva ben occultato liquori e alimenti. Per lui è scattata la denuncia.