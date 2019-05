Sorpreso a raccogliere tartufi fuori periodo, maxi multa per un cavatore

TRIVENTO

Nei guai un ricercatore di tartufo. I carabinieri forestali della stazione di Trivento hanno sorpreso un uomo nel territorio di Lucito, con circa 1 kg di scorzone nero estivo, alcuni giorni prima dell’apertura ufficiale della raccolta. Subito è scattata la sanzione, circa 3mila e 500 euro. Il tartufo è certamente uno dei prodotti che contraddistingue la nostra regione. Un prodotto che ha faticato, non poco, negli anni a trovare, non un mercato, ma una propria denominazione, contestualizzazione, identificazione: nei decenni, in molti hanno speculato su questo prodotto, facendolo diventare famoso in altre realtà della penisola. Oggi, finalmente, tutti i molisani, o quasi tutti, sono consapevoli dell’enorme patrimonio che la natura ci ha dotato, non solo in termini di quantità ma anche di qualità, rispetto al resto dell’Italia. Un patrimonio che deve essere messo a profitto sotto il profilo della filiera turistica intesa nel senso più ampio. Un patrimonio che va anche difeso, con la cultura del prodotto stesso ma anche con il senso civico, che per definizione protende per il bene comune e non per gli interessi di pochi. E a vigilare su questo secondo aspetto, puntuali intervengono i Carabinieri forestale, che grazie al rispetto delle regole, difendono quotidianamente il territorio, dalle continue minacce dell’uomo, e indirettamente e necessariamente il bene comune.