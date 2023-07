Sorpresi a 2300 metri da pioggia e grandine, brutta avventura per una famiglia di escursionisti di Termoli

Una famiglia di quattro escursionisti di Termoli, padre, madre e due figli, è stata sorpresa da una forte pioggia mista a grandine in montagna a quota 2.300 metri sul Monte Peralba, in Friuli Venezia Giulia, rimanendo bloccata. Le persone sono state poi soccorse e tratte in salvo dal Soccorso Alpino e speleologico di Sappada.

L’intervento, che ha richiesto l’utilizzo dell’elisoccorso a causa del percorso particolarmente impervio, si è attivato dopo la richiesta di aiuto della famiglia rimasta in balìa delle condizioni meteo estreme mentre si accingeva a raggiungere l’alta quota.