Sorprende il ladro a rubare in casa e scatta la zuffa

Continuano i furti in città e nei paesi della provincia di Campobasso

Estate fa rima con vacanze e sono molti i molisani che in questo periodo dell’anno prendono le ferie e ne approfittano per fare un viaggio o per recarsi al mare per una intera giornata, lasciando le proprie abitazioni vuote. I ladri colgono l’occasione per mettere a segno furti in appartamenti e ville. E’ quello che da qualche tempo accade anche a Campobasso e nei paesi dell’hinterland, dove a più riprese i ladri sono entrati in azione visitando villette e appartamenti: la Zona Industriale del capoluogo, via XXIV Maggio ed il quartiere Vazzieri sono finiti nel mirino dei banditi.

Nuovi furti negli ultimi giorni

La banda è tornata a colpire in zona Ospedale Cardarelli, precisamente in un paio di abitazione che ricadono in territorio di Ferrazzano. Identico copione in via Gioberti dove il proprietario di casa si è trovato faccia a faccia con i banditi, mandando in fumo il colpo. Ma, non è tutto.

Un lettore ci ha segnalato come durante un tentativo di furto a Matrice, un cittadino è rimasto coinvolto in una colluttazione con il ladro sorpreso nel tentativo di ripulire l’abitazione della vittima.

I cittadini chiedono maggiori controlli

Sono diverse le mail arrivate in redazione, attraverso le quali i campobassani chiedono un intensificazione dei controlli. Una presenza più capillare delle forze dell’ordine in città, soprattutto nelle ore notturne potrebbe – secondo i lettori – scoraggiare i banditi, così come una copertura maggiore attraverso un sistema di videosorveglianza che potrebbe rappresentare sia un deterrente che un valido strumento per risalire ai responsabili.

Mettere in atto degli accorgimento è possibile, vediamo quali

Tanto per cominciare è bene evitare di far sapere che si sta partendo per le vacanze e a non divulgare sui social network foto del viaggio o informazioni circa la partenza o il rientro, anche questi canali infatti sono sotto la lente dei malviventi. Tra i consigli della Polizia di Stato, impegnata nella lotta ai furti in appartamento, c’è quello di adottare difese passive per proteggere la propria abitazione.

Prima di uscire di casa è necessario verificare che tutte le finestre siano ben chiuse e che la porta d’ingresso sia stata chiusa con tutte le mandate. Tra i consigli c’è quello di installare porte blindate, sistemi di videosorveglianza e antifurto, di cui però occorre verificare la funzionalità prima di partire per le vacanze o di allontanarsi dalla propria abitazione.

È bene evitare di lasciare all’interno delle abitazioni grosse somme di denaro, gioielli o oggetti di valore, ma se non ci sono alternative, il consiglio è quello di nascondere i gioielli in punti diversi della casa e di fotografarli per facilitarne la ricerca in caso di furto. La domotica viene in soccorso, con la possibilità di creare un collegamento tra il proprio smartphone e l’abitazione consentendo anche di spegnere e accendere le luci e di rispondere al citofono dal cellulare.

Le chat invece possono essere utilizzate per creare un canale di comunicazione in tempo reale con i vicini per aggiornarsi su presenze sospette che si aggirano nella zona e per accordarsi su eventuali sorveglianze.