Sorice (+Europa): “Cresciamo di quasi mezzo punto rispetto al 2018, grazie a tutti i molisani”

“Mi sento di ringraziare gli elettori e attivisti molisani. Rispetto al 2018 cresciamo di quasi mezzo punto percentuale. Nel 2018 l’affluenza fu del 71 per cento. Il 25 settembre è stata del 56 per cento. Nonostante l’astensione, Più Europa cresce. Un grazie va ai militanti molisani e a Leonardo Cappuccilli per aver combattuto a mani nude contro l’astensione, l’onda blu della meloni e l’onda gialla dei grillini”. Lo ha affermato il candidato al Parlamento di +Europa, Maurizio Sorice.