Sopravvissuta al crollo di San Giuliano, corona il sogno di laurearsi in geologia

Auguri a Pia Antonietta Antignani per il suo brillante percorso all’Università di Padova

Il giorno 12 dicembre 2019, presso il Dipartimento di Geoscienze dell’Università di Padova, Antignani Pia Antonietta, originaria di San Giuliano di Puglia (CB), ha coronato il suo sogno di Laurea Magistrale in “Geologia e Geologia Tecnica” con voto 110 e lode. Ha discusso un’apprezzata tesi dal titolo ” Crystallographic orientations and timing relationships of clinopyroxene inclusions in diamond​”, relatore prof. Fabrizio Nestola. Il suo è il risultato di un percorso di studi fatto di passione ed orgoglio costanti ma, soprattutto, come lei stessa ha sempre ribadito, indispensabile al fine di dare un senso al suo essere sopravvissuta al terremoto del 31 ottobre 2002 che colpì la stessa San Giuliano di Puglia. Questa laurea rappresenta per Pia il primo passo di una vita in cui la Geologia sarà sempre presente. Alla neo dottoressa magistrale congratulazioni vivissime dalla famiglia, dagli amici e un pensiero speciale da Andrea.