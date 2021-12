Soppressione servizio Isernia Castel di Sangro: presentato esposto

Dal 13 dicembre 2021 -si legge in una nota di Filippo Poleggi, Presidente Forum TPL Molise, sono stati soppressi gli autobus sostitutivi che percorrevano l’itinerario della tratta ferroviaria Sulmona – Carpinone privando gli abitanti di un vasto territorio del Molise del servizio di trasporto pubblico con procedura clandestina giacchè è stato violato” l’obbligo d’informazione sulla soppressione dei servizi, previsto dal codice del consumo e dal comma 461 ,art.2 L. 244/2007 (finanziaria 2008), verso i cittadini e le associazioni dei consumatori utenti alle quali è particolarmente affidato il compito di controllo. Noi il 23 di settembre u.s avevamo chiesto un incontro per verificare lo stato dell’arte generale alla Direzione Trenitalia del Comparto Campania – Molise, che quindi poteva informare,senza risposte. Tutto è avvenuto di soppiatto, ovviamente d’intesa con la Regione.

La linea Carpinone- Sulmona serve le aree interne dei Comuni di S. Pietro Avellana, Vastogirardi, Carovilli, Pescolanciano, Sessano del Molise, Carpinone, collegando direttamente questa zona ai Centri di Servizio e di Lavoro di Isernia e Castel di Sangro, scavalcando l’Appennino, unendo il Molise e l’Abruzzo. Si tratta di una zona che soffre lo spopolamento e per questo fu già soppresso il servizio treno sostituito da un servizio bus di Trenitalia. Si colpisce al cuore una popolazione già in difficoltà che lotta con decisione per riprendersi.

E’ una zona di grandi potenzialità con la ricchezza di beni storici archeologi e naturalistici (Abbazia e lago di Castel S. Vincenzo, Riserva della Biosfera MaB Unesco, e molto altro compreso dinamiche esperienze di nuova economia) che puntano su questo patrimonio storico ambientale.

Le Associazioni del Trasporto Pubblico Locale, ambientaliste, culturali, d’intesa con il settore tristico di FF:SS, sono riuscite ad evitare la disattivazione della tratta ferroviaria sviluppando una iniziativa turistica, ambientalista, culturale di grande successo “i viaggi della Transiberiana dell’Appennino” con treni storici che lungo la tratta attraversano le montagne e la mitica “Piana delle cinque miglia”, un affascinante altopiano.

Questo processo non può essere minacciato e ci opporremo in ogni modo contro questa misura dissennata.

Chiederemo conto alla Regione Molise.

Le Associazioni dei consumatori utenti, riunite nel Forum( guidato da Adiconsum , ADOC,Confconsumatori, Federconsumatori, Movimemto Consumatori, e a cui aderiscono Cittadinanzattiva,Codacons, L’Altritalia Ambiente,Lega Consumatori, Le Rotaie Molise, Il Dopolavoro FFSS Campobasso. vogliono non solo riaffermare il loro ruolo stabilito per legge ma anche perché negli anni precedenti hanno avuto con Regione Molise e Dirigenza di Ferrovie dello Stato un rapporto di denunzia delle disfunzioni ma anche sinergico nei rispettivi ruoli per riscattare le Ferrovie del Molise dal declino e dall’abbandono (si chiedeva di chiuderle ) con un progressivo seppur lento miglioramento, il rinnovo del parco ferroviario, il ripiano del debito di 90 milioni di euro con finanziamento dello Governo nazionale, il finanziamento dell’elettrificazione della tratta Venafro Campobasso e quant’altro.

Chiederemo le ragioni della soppressione e se sono considerevoli riaffermeremo che il diritto alla mobilità, diritto universale sancito dalla Carta dei diritti dell’Uomo (ONU) dalla nostra Costituzione, dalla Carte dei diritti del Viaggiatore della Comunità Europea a cui l’Italia si è adeguata non può in alcun modo essere negato.

Questa non è stato da parte della Regione Molise e il Forum TPL Molise se verrà invitato è pronto a presentare la sua proposta in merito, chiederà l’osservanza della legge verificando se gli strumenti previsti dal citato provvedimento di legge sono stati previsti ed in mancanza inviterà a provvedere.

Ci rapportiamo con il rispetto verso l’Istituzione che è nostro patrimonio culturale ma pronti a far valere il rispetto dei diritti e delle leggi con i mezzi appropriati trovandoci dinanzi a violazioni di legge.

Inviamo oggi questa segnalazione all’Autorità Nazionale del Trasporto per richiamare subito la Sua attenzione auspicando un intervento per invitare la Regione Molise a ritornare ad una corretta pressi.

Pensiamo di dare così un contributo all’ammodernamento e alla crescita della nostra regione.