Soppresse 21 corse del trasporto pubblico: «E’ uno scandalo» (lettera la presidente)

Stimato Signor Presidente

ho preso nota durante le mie vacanze a Montenero di Bisaccia della non-partenza della corsa Montenero–Termoli, via lo scalo stazione FS di Montenero di Bisaccia/Petacciato, delle ore 15.30 che fino adesso abbiamo sempre utilizzato per recarci alla spiaggia di Petacciato che per noi è un ottimo luogo di recupero con un mare pulito ed una infrastruttura idonea per vacanze perfette.

Prima credevo in un errore, dopo ho verificato sul sito web dell’agenzia ATM che effettivamente a partire del 22 maggio venivano soppresse non solo questa corsa, ma ben 21 corse in totale, tranne quella con partenza alle ore 18.00 da Termoli verso Montenero che normalmente evacua tutti gli passaggeri che arrivano a Termoli con il treno ad alta velocità da Bologna (rispettivamente da Milano, nel nostro caso). Questi dunque devono aspettare fino alle ore 20.00 per andare a Montenero con arrivo poco prima delle ore 21.00.

Ho chiesto maggiori informazioni all’ Assessore regionale Niro che, compiendo un pregiudizio su i funzionari dall’amministrazione in generale e in particolere in Italia, non ha ritenuto necessario dare una riposta.

Sono stato assolutamente stupefatto da queste soppressioni. Sono in contraddizione flagrante con tutti gli sforzi per promuovere un turismo che rispetta l’ambiente, in questo caso con il rinuncio all’uso dell’automobile; sono in contraddizione anche con gli obiettivi di promuovere il trasporto pubblico, offrendo così un’alternativa all’uso dell’automobile responsabile dei consumi di carburante e CO2. Al limite potrei comprendere motivi finanziari al livello della regione, restrizioni budgetari ecc. (devo ammettere che non credo troppo in tali motivi finanziari, perchè si è sempre averiguato il principio che dove c’è una volontà, si trovano anche i soldi). Ma questa soppressione viene giustamente nel momento quando arrivano in Italia ed anche nelle casse delle regioni i fondi del piano per la ripresa (in totale ca. 200 miliardi di Euro). Questo piano prevede esplicitamente fondi per la transizione verso la neutralità ambienziale.

E quello è dunque la realtà nella regione di Molise.

Io trovo questo scandaloso. La prego di rievocare il D.G.M. 113/2022 il più presto possibile e di elaborare al contrario un piano di estensione e di miglioramento degli servizi pubblici, incluso ie mezzi d’informazione e di pubblicità corrispondente che incentivino la popolazione a utilizzare questi servizi, puntuali e di ottima qualità, mettendo qui una priorità degli investimenti europei.

Fa adesso 28 anni che torno d’estate a Montenero, giustamente a causa dell’accessibilità con il trasporto pubblico. Abbiamo già vissuto un taglio di questi servizi, 10 anni fa, ma l’essenziale è

rimasto, anche se di domenica non ci sono corse e si è impossibilitati ad uscire in un altro paese di sera. Di introdurre questi tagli addizionali esattamente nel momento quando arrivano le risorse europee in abbondanza, è una indulgenza, non solo contro i turisti come noi, ma anche contro la popolazione residenziale.

Invio questa lettera in copia anche ad alcuni giornali regionali e nazionali, al capo di governo italiano che dovrebbe essere stupefatto di questa realtà delle sue negoziazioni con la Commissione EU, alla presidente della Commissione EU e ad alcuni diputati al parlamento europeo.

Spero invece che il parlamento e la giunta regionale siano in grado di cambiare rotta, non solo in questo caso ma in materia di politica ambientale in generale.