Sono tre le Camere Penali del distretto giudiziario molisano

Franco La Cava (in foto), presidente della Camera Penale di Isernia, comunica che:

“Il Consiglio delle Camere Penali, all’unanimità, nella seduta del 5 Novembre 2022, Letta la decisione assunta dalla Commissione Consiliare sugli Statuti secondo la quale “la denominazione della Camera penale di Campobasso, facendo riferimento al distretto e all’intera Regione Molise, rischia concretamente di ingenerare fraintendimenti tra i Colleghi molisani e tra i Colleghi dell’intero territorio nazionale in ordine all’esistenza e alla rappresentatività delle altre due Camere penali presenti sul territorio regionale, ossia Isernia e Larino”, ha disposto che la Camera Penale di Campobasso elimini al più presto dalla sua denominazione ogni riferimento al distretto e alla Regione Molise. Per tanto le tre Camere Penali Circondariali del Distretto di Questa Corte di Appello (Campobasso, Isernia e Larino) hanno tutte eguale valenza”.