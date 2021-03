Sono tre gli avvisi pubblici per mobilità volontaria pubblicati dal Comune di Campobasso

L’Amministrazione Comunale di Campobasso, ha pubblicato tre diversi avvisi pubblici riferiti alla mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 per la copertura rispettivamente di: n. 1 posto di Autista Scuolabus e Mezzi Complessi (categoria giuridica B3) a tempo pieno e indeterminato; n. 1 posto di Funzionario Amministrativo/Istruttore Direttivo Amministrativo (cat. D) a tempo pieno e indeterminato; di n. 4 posti di Istruttore Tecnico (cat. c) a tempo pieno e indeterminato. Sul sito web del Comune di Campobasso, sulla home page, sono presenti i link che rimandano direttamente a ciascuna delle tre procedure di mobilità volontaria ed è anche contestualmente possibile scaricare tutta la documentazione necessaria per parteciparvi. Il Dirigente del Settore, dottor Nicola Sardella, ha disposto la pubblicazione degli avvisi pubblici di mobilità sulla Gazzetta Ufficiale IV Serie Speciale “Concorsi ed esami” e contestualmente, come già detto, sul sito web del Comune di Campobasso, per un periodo di trenta giorni, con scadenza fissata per il 1 aprile 2021, secondo quanto previsto dal vigente regolamento comunale in materia di mobilità esterna.